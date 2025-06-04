◆米大リーグドジャース―メッツ（３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が３日（日本時間４日午前１１時１０分開始予定）、本拠地・メッツ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。前日２日（同３日）の同カードでは３試合ぶりの本塁打で２３号ソロ。２試合連発でＭＬＢ全体の単独トップに浮上することが期待される。試合前練習中には７日（同８日）の敵地・