ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。今回は、2025年5月29日から全国のゲームセンターなどに順次展開される『それいけ！アンパンマン』グッズを紹介します！ セガプライズ『それいけ！アンパンマン』グッズ   投入時期：2025年5月29日より順次投入店舗：全国のゲームセンターなど 2025年5月も、セガプライズから子どもたちに大人気の『それいけ！ア