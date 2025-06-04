石破茂首相が４日、韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領の当選について、「韓国の民主主義の結果」とし、「就任に祝意を表す」と明らかにした。石破首相はこの日午前、首相官邸で取材団に、今年が韓日国交正常化６０周年だと言及し、「民間を含めて積極的に交流することによって、つながりを強く持ちたい」と強調した。また「日韓、日米韓の協力を活発化させたい」と述べた。石破首相は「日韓首脳会談は早期に行った方が良い」と