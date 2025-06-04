「Ｋ（韓国）防衛産業」が１１００兆ウォン（約１１５兆円）規模に拡大する可能性が高い欧州武器市場に照準を合わせている。西欧軍需企業の壁を越えるためには現地直接投資を増やすべきという声が出ている。防衛産業業界によると、スターマー英首相は２日（現地時間）、スコットランド・グラスゴーの軍需企業ＢＡＥシステムズ造船所で潜水艦１２隻の確保に１５０億ポンド（約３兆円）を投入すると発表した。これに先立ち英政府は２