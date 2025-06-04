明星企画は、福島各地の“名所・名物”をテーマにした手のひらサイズの赤べこ5種類を福島県内の観光地施設、サービスエリア、道の駅、駅売店・宿泊施設等にて2025年6月13日(金)より順次発売します。 明星企画「福島べこ〜ず」5種類  ・白虎隊べこ・鶴ヶ城べこ・喜多方ラーメンべこ・ハワイアンべこ・桃べこ発売日：6月13日(金)より順次価格：330円(税込)素材：PVC販売：福島県内の観光地施設・サービスエリア