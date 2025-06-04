日本パスタ協会は6月3日、都内で「定時会員総会」を開催した。任期満了にともなう役員改選が行われ、新たに副島久靖氏（オーマイ社長）が会長に就任することが決まった。前会長の及川俊則氏（マ・マーマカロニ社長）は副会長に、理事、監事、専務理事は再任となった。副島新会長は「微力ながらパスタ協会のために貢献したい。当協会では日本のパスタ市場を少しでも拡大することを目的に、『パスタ大学』や幼稚園サンプリングやホー