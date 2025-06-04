6月3日、2026年度前期連続テレビ小説『風、薫る』の主演会見が行われ、2人目のヒロインを19歳の新星・上坂樹里（こうさか・じゅり）が務めることが発表された。所属するエイベックスが主催するコンテスト『キラチャレ2017』で、モデル部門の審査員特別賞を受賞したことをきっかけに芸能界入り。エイベックス俳優躍進の背景一般的な知名度は高くないものの、'22年放送のNHKのドラマ『ヒロイン誕生!ドラマチックなオンナたち