名古屋市は4日、名東区の住宅街で見つかり保護した国の特別天然記念物ニホンカモシカを3日夜に山に返したと発表した。詳しい場所は明らかにしていない。雌で1〜2歳とみられ、健康状態に問題がないと判断した。名古屋市では5月30日以降、名東区や守山区でカモシカの目撃情報が相次いでいた。6月3日、麻酔銃で撃ち保護。東山動植物園で健康状態を確認し、夜に生息場所とされる山に戻したという。両区は名古屋市東部に位置し、