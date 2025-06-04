３日、パデュー氏（左）と握手を交わす王毅氏。（北京＝新華社記者／張領）【新華社北京6月4日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は3日、米国のパデュー新駐中国大使と北京で会見した。３日、パデュー氏（左）と会見する王毅氏。（北京＝新華社記者／張領）