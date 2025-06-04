■MLBレッドソックス 3ー4 エンゼルス（日本時間4日、フェンウェイ・パーク）エンゼルスの菊池雄星（33）が敵地でのレッドソックス戦に13度目の先発、5回0/3、99球を投げて、被安打8、奪三振5、四死球5、失点3（自責点3）、2戦連続となる今季ワーストタイの5四球で勝敗はつかなかった。チームは延長10回に勝ち越して連勝となった。メジャー7年目でレッドソックス戦は9試合登板し、0勝3敗、防御率5.97の菊池。相性の良くない相手