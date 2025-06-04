timeleszの松島聡が4日、ピーチ・ジョンの夏の新作ルームウェアを着こなした動画「夏のある日、ただいまのあとに」編を公開した。また、公式通販サイト特設ページにて、他ビジュアルやメイキング動画も公開された。【写真】お花をもって…まっすぐこちらをみつめる松島聡松島をイメージモデルとした2025年夏の新作動画。テーマ曲は、timeleszのニューアルバム『FAM』の収録曲「Head Up」で、同社の独占先行公開となる。新作