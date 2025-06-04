今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）の3日に放送された第47回の平均世帯視聴率が15・6％（関東地区）だったことが4日、ビデオリサーチの調べで分かった。平均個人視聴率は8・7％だった。番組最高は第25回の16・5％。朝ドラ112作目で、「アンパンマン」の生みの親、漫画家やなせたかし（本名・柳瀬嵩）さんと小松暢さん夫妻の半生がモデルの物語で、戦前、戦中、戦後の時代を生き抜き、“逆転しない正義