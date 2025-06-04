火山雷を伴い、激しく噴煙を上げる桜島の昭和火口＝２０１６年７月、鹿児島市ブラックホールが見つかったと聞くと、天体現象に疎くとも新聞記事のぼやけた画像を熱心に観（み）入ってしまう。桜島大噴火で噴煙の中に雷が立った映像を見れば興奮するものだ。日ごろ安住する世界の裂け目がふと顕（あら）わになった時、誰しもが世界の成り立ちの不可思議を考える。多くの手が科学本に伸びるのもそのような時だろう。しかし科学書