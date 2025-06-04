女優橋本環奈（26）が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「天久鷹央の推理カルテ」（火曜午後9時）の第7話が3日放送され、世帯平均視聴率が5・7％（関東地区）だったことが4日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人視聴率は3・0％だった。第1話は世帯6・3％、個人3・4％。第2話は世帯6・2％、個人3・7％。第3話は世帯5・8％、個人3・2％。第4話は世帯5・7％、個人3・1％、第5話は世帯5・6％、個人3・0％、第6話は世帯5・6％、個人3