今季ここまで1勝5敗【MLB】Rソックス ー エンゼルス（日本時間4日・ボストン）エンゼルスの菊池雄星投手は3日（日本時間4日）、敵地でのレッドソックス戦に先発。2勝目をつかみかけていた6回に痛恨の同点弾を被弾し、5回0/3を3失点で降板した。毎回のように走者を背負う投球だった。3回には3連打で1失点を喫し、なお満塁のピンチを招くも、最少失点で切り抜けた。4回はデュランを直球で空振り三振に仕留めると、日本人6人目と