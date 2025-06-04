◆米大リーグマーリンズ２―３ロッキーズ（３日、米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ロッキーズが３日（日本時間４日）、敵地のマーリンズ戦に３―２で逃げ切って、今季初の同一カード連勝。今季２０カード目で初の勝ち越しを決めた。昨季からの連敗カードも２２出止めた。３回に２点を先制されたが、５回に追いつき８回に前夜２本塁打を放ったグッドマンがこの日も決勝の１０号を放った。前夜と同じように４回から４