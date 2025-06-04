◆米大リーグレッドソックス―エンゼルス（３日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）エンゼルス・菊池雄星投手（３３）が３日（日本時間４日）、敵地でのレッドソックス戦に先発し、２点リードの６回無死一塁から７番・ラファエラに真ん中高めのスライダーを完璧に捉えられ、左翼へ飛距離４２６フィート（約１２９・８メートル）の場外アーチを許した。菊池は５回０／３を投げて８安打３失点で降板し、今季２