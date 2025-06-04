特別養護老人ホーム（特養）は、原則として要介護3以上の、在宅生活が難しい高齢者が入居する施設です。今回は、東京都台東区の特養フレスコ浅草で働く、新卒3年目の介護職に一日密着しました。 密着した人 介護職島田瑞希さん 大学で福祉心理学に出会い、福祉の仕事に関心を抱く。福祉系の合同説明会で社会福祉法人フレスコ会を知り、施設見学をした際、スタッフや入居者の温かい雰囲気に惹かれて入社を決意。