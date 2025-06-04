EAH-AZ100 シャンパンゴールド パナソニックは、Technicsブランドの磁性流体を採用した完全ワイヤレスイヤフォン「EAH-AZ100」の新色として、シャンパンゴールドを6月中旬に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は39,600円前後。 近年、完全ワイヤレスイヤフォンには、ライフスタイルやファッションにあわせたデザイン性やカラーバリエーションを楽しむニーズが高まっていること