国連は3日、内戦が続くアフリカ・スーダンで、支援物資を運んでいた国連のトラックが攻撃を受け、5人が死亡したと発表しました。スーダンでは、2023年から国軍と準軍事組織RSFの戦闘が続いていて、深刻な人道危機が続いています。こうした中、国連によりますと、スーダン西部のダルフール地方で2日、支援物資を運んでいたWFP（＝世界食糧計画）とユニセフ（＝国連児童基金）のトラック15台が、何者かの攻撃を受けたということです