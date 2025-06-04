国民的スーパースターで３日に肺炎のため８９歳で亡くなった元巨人の長嶋茂雄さんの自宅を、元巨人監督の高橋由伸氏が４日、妻で元日本テレビアナウンサーの麻衣（旧姓・小野寺）さんとともに弔問した。取材に応じた高橋氏は長嶋さんとの思い出を問われ「僕自身が監督になってから、２人で話す機会が増えた。厳しく怒られたこともある。本当に支えてくれたなと思います」と瞳を潤ませた。高橋氏は慶大から９７年ドラフトで逆