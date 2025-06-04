参院本会議で答弁する石破首相＝4日午前パートらの厚生年金加入拡大などを柱とする年金制度改革法案は4日、石破茂首相が出席し、参院本会議で審議入りした。基礎年金（国民年金）の将来的な底上げ規定を付則に明記。会社員らの死亡に伴って配偶者が受け取る遺族厚生年金の見直しなども盛り込んだ。13日にも成立する見通しだ。厚生年金加入の年収要件（106万円以上）などを撤廃。パートらの将来の年金額が手厚くなる半面、保険