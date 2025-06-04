父の日（１５日）を前に、鹿児島県酪農業協同組合大隅支所は２日、鹿屋市役所で「父の日には牛乳（ちち）を贈ろう！」キャンペーンを実施し、来庁者らに２４０パックの牛乳を無料配布した。全国酪農青年女性会議が毎年、父の日に合わせ、全国各地で取り組むキャンペーンの一環。大隅支所によると、管内（鹿屋市、東串良町）には２７戸の酪農家がそれぞれ３０〜１００頭の乳牛を飼育しており、県内で最も酪農が盛んな地域だとい