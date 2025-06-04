半世紀続く…皇室と沖縄の平和の絆戦後80年を迎え、当時の記憶が急速に失われつつある中、世界の各地で戦争の足音が聞こえるようになった。FNNでは「戦後80年 いま、平和ですか」というテーマで、平和の現在地を探ってゆく。天皇・皇后両陛下は長女の愛子さまを伴い、4日から太平洋戦争の激戦地・沖縄を訪問されます。戦後はじめての天皇家による沖縄訪問は、沖縄の本土復帰から3年経った1975年7月で、向かわれたのは、当時皇太子