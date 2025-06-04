お笑いコンビ、さまぁ〜ずの三村マサカズ（57）が4日までにX（旧ツイッター）を更新。3日に亡くなった巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄さんを追悼した。巨人ファンで知られる三村は「今現在、57歳。長嶋茂雄さんの現役を観られたのは、小学一年生。思い出は監督時代ですが、今思い返すと素晴らしい監督を観ていたんだな。記憶に残る試合がいっぱいありました」と長嶋さんの思い出を回想。「ご冥福をお祈りいたします。ジャイアンツフ