巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄（ながしま・しげお）さんが、3日午前6時39分、肺炎のため、都内の病院で亡くなった。89歳。日本テレビは3日夜、緊急特番の制作を決め、放送した。世帯平均視聴率は7・4％（関東地区）だったことが4日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人視聴率は4・4％だった。番組は、3日午後7時から放送の「緊急特番ありがとう長嶋茂雄さんミスタープロ野球永遠に…」。同局は「『ミスタープロ野球』『ON