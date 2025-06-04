伊勢神宮の社殿や神宝を20年ごとに新調してご神体を遷す2033年の式年遷宮に向けてご神体を納める器の用材となる御樋代木（みひしろぎ）を切り出す御杣始祭（みそまはじめさい）が3日、長野県上松町の国有林で営まれました。御樋代木は、社殿の建て替えなどに使う1万本以上の御用材の中で最初に伐採される代表的なヒノキで、「御神木」として特に丁重に扱われます。御杣始祭には、上皇ご夫妻の長女で天皇陛下の妹にあたる神宮祭主の