静岡県内で相次ぐ飲酒運転による重大事故を受け、県警は、5月30日から6月1日までの3日間、県内全域で飲酒取締りを強化し、6件の酒気帯び運転を検挙しました。 静岡県内では5月に入り、飲酒運転による重大事故が相次いでいます。これを受け、警察は、5月30日から6月1日までの間、県内28か所ある全ての警察署の管内で、3日間合わせて92か所で飲酒検問を行い、飲酒取締りを強化しました。 その結果、6件の酒気帯び運転を検挙したと