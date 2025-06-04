標識にイスラエル国旗が設置された米コロラド州の街路で警察が襲撃事件を捜査する様子/Eli Imadali/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）米コロラド州で親イスラエルのデモ参加者が襲撃された事件に関連して、逮捕された容疑者の家族移民税関捜査局（ＩＣＥ）に拘束された。米国土安全保障省が３日、ＣＮＮに明らかにした。エジプト国籍のモハメド・ソリマン容疑者は１日、手製の火炎放射器や火炎瓶で親イスラエルのデモ参加者を襲撃した