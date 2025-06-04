[キーウ ３日 ロイター] - ウクライナのスビリデンコ副首相とイェルマーク大統領府長官が３日に訪問先の米首都ワシントンでウィットコフ特使（中東担当）と会談し、侵攻したロシアとの戦闘でウクライナを支援するように求めた。イェルマーク氏は会談後、通信アプリ「テレグラム」への投稿で、ウクライナでの「戦場の実情」を説明するとともに、「状況を直接見てもらうために」ウクライナ訪問を要請したと明らかにした。また、