【「メガトン級ムサシ」パッケージ版（Amazon限定特典付き）】 発売日：2021年11月11日 価格：6,974円 セール価格：4,735円 Amazonにて、Nintendo Switch用RPG（クロスメディアプロジェクト）「メガトン級ムサシ」パッケージ版が特別価格で販売されている。セール価格は、標準価格から32%オフの4,735円。 「メガトン級ムサシ」はレベル