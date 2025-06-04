Image: TomiX Trade こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。会議の議事録作成も要約も、翻訳までこれでバッチリこなせる。15m離れた先の音声も録音可能な高性能マイクを搭載し、Open AIと連携してAI機能も利用可能という「AI voice recorder M5」が、machi-yaに登場しました。国際会議への参加までカバーできるAIボイスレコーダーの実力をチェックし