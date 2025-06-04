牧野フライス製作所が急反発した。アジア系の投資ファンドであるＭＢＫパートナーズが３日の取引終了後、牧野フに対し非公開化を目的に１株１万１７５１円でＴＯＢ（株式公開買い付け）を開始する予定だと発表した。牧野フの株価はＴＯＢ価格にサヤ寄せする動きをみせた。買付予定数の下限は１５５９万２３００株で、上限は設定しない。今年１２月上旬までをメドにＴＯＢを開始する方針。ＴＯＢ成立後、一連の手続き