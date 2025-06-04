ユニフォームネクストがしっかり。同社は３日の取引終了後、５月度の月次業績速報を開示した。５月度の売上高は前年同月比１０．４％増の９億９３００万円と増収基調を継続しており、好感されたようだ。熱中症対策の義務化の影響でファン付き作業服の販売が好調だった。春夏物の作業服などの販売が伸びたほか、医療スクラブの売上高も堅調に推移した。 出所：MINKABU PRESS