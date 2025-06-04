銀座コージーコーナーが、1960〜80年代に生産していた製品のレトロポップな柄を復刻した食器シリーズ「アデリアレトロ」とのコラボスイーツ「クリームソーダ」と「プリンアラモードタルト」を販売します。昭和の可愛いを詰め込んだレトロな柄と、使いやすい製品で人気の「アデリアレトロ」とのコラボならではの、レトロな世界観を表現したスイーツ2品が登場。クリームソーダレトロな喫茶店の定番スイーツといえば、クリームソーダ