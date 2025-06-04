Image: CASIO 異素材のコンビネーションで高級感と耐衝撃性を高めたG-SHOCKの高級ライン「MT-G」シリーズの新ラインナップとして、MTG-B4000が6月13日に発売されます。 Image: CASIO AIで耐衝撃性能をシミュレートこのモデルは、G-SHOCK市販モデルとしては初めて設計にAIを活用。生成AIによって荷重シミュレ