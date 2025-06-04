グローカルネットは6月3日に、バッテリーレスのクラウド無線LAN端末とおトクなチャージ型プランをセットにした、挿すだけでクルマで利用できるサービス「KURUFi（クルファイ）」の提供を開始した。初回購入セット（端末＋5GB／30日間）のリリースキャンペーン価格は8982円から。●モバイルバッテリーでも使えるから屋外や屋内でも利用可能「KURUFi」は、車内に挿しっぱなしにしていても安心なバッテリーレス設計のクラウド無線