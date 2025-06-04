監修医師：植田 郁実（医師） 千葉大学医学部卒業。市立豊中病院/大阪大学医学部附属病院で初期研修、淀川キリスト教病院で後期研修。現在は大阪大学医学部附属病院勤務。日本小児科学会専門医。 無脾症候群の概要 無脾症候群（むひしょうこうぐん）は、生まれつき脾臓が存在しない病気です。脾臓は、免疫機能を支える重要な臓器のひとつであり、特に細菌に対する防御に深く関係しています。 無脾症候群は、内臓の配置に異常が