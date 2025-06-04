ロシア国家ドゥーマ（ロシア連邦下院）国際問題委員会のレオニード・スルツキー委員長は現地時間3日、ロシアとウクライナの3回目の交渉が6月末にイスタンブールで開催される可能性が高いと表明しました。（提供/CRI）