【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■サイドBには「進撃の防弾 -Japanese Ver．-」「いいね！」を収録！ BTS（防弾少年団）が2014年にリリースした日本デビューシングル「NO MORE DREAM -Japanese Ver.-」が、12インチシングルアナログ盤（カラーヴァイナル：クリアイエロー盤）として10月15日にリリースされることが決定した（生産限定商品）。 今回のジャケットは、当時のジャケット写真