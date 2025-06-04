天皇皇后両陛下と長女・愛子さまは戦後80年にあたり、戦没者の慰霊のため、先ほど沖縄県に向けて出発されました。長女・愛子さまにとっては、初めての沖縄訪問となります。【写真を見る】天皇ご一家きょうから沖縄県訪問戦後80年にあたり戦没者慰霊で愛子さまは初めて沖縄県訪問両陛下と愛子さまは午前10時前、羽田空港に到着し、見送りの空港関係者らに挨拶した後、特別機で那覇空港に向けて出発されました。きょうから2日間