天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは、戦後80年の節目にあたり、4日から2日間、激しい地上戦が行われた沖縄県を訪れ、戦没者を慰霊されます。天皇ご一家は4日午前、沖縄に向け出発されました。愛子さまが沖縄県を訪問されるのは初めてです。天皇皇后両陛下と愛子さまは、4日午前9時半ごろ、皇居を出発し羽田空港に向かわれました。ご一家は、ご静養の際や美術展・コンサートなどに行く際は1台の車に3人で乗って移動しますが、今回の