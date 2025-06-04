直球勝負で明大の先輩を捻じ伏せる■DeNA 6ー3 楽天（3日・楽天モバイルパーク）新守護神の剛球がパ・リーグ相手にも炸裂した。DeNAで今季から抑えを務める入江大生投手が3日、楽天との交流戦で登板。最終回を2奪三振、無安打に締める圧倒的な投球を披露した。3点リードの9回に登板した入江は、先頭の宗山を二ゴロに仕留めると、明大の先輩である阿部とは7球連続の直球勝負で最後は153キロで空振り三振。続く辰己もフォークで