Noriyuki Hirata［東京４日ロイター］ - ４日の東京株式市場で豊田自動織機が急落している。同社は３日、トヨタグループによる買収提案を受け入れて株式を非公開化すると発表し、買付価格にさや寄せする動きとなっている。株価は一時１３％超安の１万５９７５円に下落した。買付価格は１株１万６３００円で、前日の終値１万８４００円を大きく下回った。市場では「個人投資家を中心にプレミアム（上乗せ）が加わるとの期待