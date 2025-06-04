エス・プランニングは、夏季限定のお化け屋敷第1弾「漆黒の道化師」をイオンモール鶴見緑地2階特設会場にて開催します。 エス・プランニングお化け屋敷第1弾「漆黒の道化師」  開催日：6月21日、22日、28日、29日、7月5日、6日、12日、13日7月19日〜8月31日※7月は20日〜毎日開催※6月7日〜7月18日までは土日のみ開催開催場所：イオンモール鶴見緑地2階特設会場(チュチュアンナ横)(大阪府大阪市鶴見区鶴見4丁目17