三井不動産は、段階的な建て替えを進めている千葉県船橋市の大型商業施設「三井ショッピングパークららぽーとTOKYO-BAY（トーキョーベイ）」（船橋市浜町）北館で、第1期工事区画の10月開業を決めた。これに伴い、隣接する商業施設「ビビット船橋」がリニューアルされ、「ららぽーとTOKYO-BAY North Gate（ノースゲート）」と名称変更して統合される。【こちらも】複合施設「豊洲セイルパーク」、商業施設が7月24日開業へらら