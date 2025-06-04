☆楽天―ＤｅＮＡ（１８：００・楽天モバイル）楽天＝内、ＤｅＮＡ＝ジャクソンＤｅＮＡは３日、楽天に６―３で勝利。昨年６月９日のソフトバンク戦から続いている交流戦の連勝を８とした。交流戦の連勝はチーム連勝（期間）日本ハム１３（０６〜０７年）ソフトバンク１０（１１年）巨人９（１１〜１２年）ロッテ９（０６年）広島８（１６〜１７年）ＤｅＮＡ☆８（２４〜２５年）☆印