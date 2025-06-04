“人にやさしく、環境にもやさしい”をコンセプトに、エコでサスティナブルな雑貨を取り扱うktp.laboは、2025年5月15日(木)に、東京都墨田区にて実店舗をオープンしました。 ktp.labo／studio f  ・オープン日： 2025年5月15日(木)・所在地： 東京都墨田区亀沢2-8-6・営業時間： 10:00〜17:00 (※12:00〜13:00は休憩のためクローズ)・定休日： 土日祝【主な取り扱い商品】・天然素材、再生素材を使った生