テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は４日、戦後の日本を象徴するスーパースターで、「ミスタープロ野球」と称された巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄（ながしま・しげお）さん＝報知新聞社客員＝が３日午前６時３９分、肺炎のため都内の病院で死去したことを伝えた。８９歳だった。番組では、元巨人の松井秀喜氏が４日早朝、ニューヨークから一時帰国し長嶋さんの自宅を弔問したことを報じた。松井