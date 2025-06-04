TRADECREATEが運営するプロジェクトマネジメント専門研修サービス「イープロジェクト(E-PROJECT)」は、IIBA(R)(International Institute of Business Analysis)発行の『ビジネスデータアナリティクス(BDA)ガイド』に準拠し、データ活用を組織戦略に結びつけるマネジメント視点のスキルを習得できるオンライン講座『ビジネスデータアナリティクス基礎講座』を2025年6月6日(金)より提供開始します。 イープロジェクト『ビジネス